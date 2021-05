Le idee di mercato della Lazio (Di venerdì 21 maggio 2021) Quali sono ? Il campionato di Serie A è ormai giunto al termine, manca solamente una partita per chiudere la stagione e poi i vari club potranno pensare esclusivamente al mercato. Il direttore sportivo dei biancocelesti, Igli Tare, sta aggiornando la propria lista di “preferiti”. Quest’estate riuscirà a portare a Roma qualche giocatore che potrà essere davvero utile alla squadra? Sassuolo – Lazio: in tv e formazioni Quali sono ? Igli Tare si è annotato diversi nomi nella lista che sta preparando per il calciomercato estivo. Ora come ora la precedenza a Formello, ce l’ha “il nodo Inzaghi”: l’allenatore biancoceleste rinnoverà oppure si dirigerà verso altri lidi? Negli ultimi giorni le voci di uno scambio di panchine tra lui e Gattuso (che sicuramente lascerà il Napoli) si fanno sempre più insistenti. Il tecnico piacentino ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 21 maggio 2021) Quali sono ? Il campionato di Serie A è ormai giunto al termine, manca solamente una partita per chiudere la stagione e poi i vari club potranno pensare esclusivamente al. Il direttore sportivo dei biancocelesti, Igli Tare, sta aggiornando la propria lista di “preferiti”. Quest’estate riuscirà a portare a Roma qualche giocatore che potrà essere davvero utile alla squadra? Sassuolo –: in tv e formazioni Quali sono ? Igli Tare si è annotato diversi nomi nella lista che sta preparando per il calcioestivo. Ora come ora la precedenza a Formello, ce l’ha “il nodo Inzaghi”: l’allenatore biancoceleste rinnoverà oppure si dirigerà verso altri lidi? Negli ultimi giorni le voci di uno scambio di panchine tra lui e Gattuso (che sicuramente lascerà il Napoli) si fanno sempre più insistenti. Il tecnico piacentino ...

