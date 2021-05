Le borse | i collari e i guinzagli per cani e gatti più griffati di sempre

(Di venerdì 21 maggio 2021) Lo status symbol è un fenomeno che, anno dopo anno, sembra acquisire sempre più sfaccettature: chi avrebbe detto, qualche tempo fa, che un paio di sneakers sarebbero potute valere persino centinaia di migliaia di euro, o ancora che una micro-borsa, le cui dimensioni permettono solo di portare con sé poche monete, sarebbe diventata un must-have delle influencer? In questo ricco zibaldone composto tanto dalla moda quanto dal lifestyle in generale, negli ultimi tempi sono rientrati anche oggetti di uso comune, firmati da alcune delle maison di moda più rinomate al mondo: tra questi, anche tutto ciò che riguarda i nostri amici a quattro zampe.

Hurtta Razzle - Dazzle presentano tinte e fantasie inedite. Leggeri, morbidi e resistenti,... Sono rimovibili e riposizionabili su tutti gli altri accessori della linea ma anche su, ...Croci, azienda italiana specializzata nella cura degli animali domestici e leader negli accessori per cani, ha acquistato la francese Canifrance ...Pet Travel Line è la nuova serie di accessori esclusivi dedicati agli amici a quattro zampe firmata Fendi Contraddistinta dall'inconfondibile motivo FF del logo della Maison Fendi nei toni del marrone ...