L’abbraccio di Luna simbolo di umanità reso ancora più forte da chi cerca di svilirlo

"Sono tempi cattivi, dicono gli uomini. Vivano bene ed i tempi saranno buoni. Noi siamo i tempi". S. Agostino Noi determiniamo i tempi, siamo ciò che facciamo, quel che proviamo e quanto testimoniamo. L'umanità si misura da gesti, da azioni concrete. Come quella di Luna Reyes, una volontaria ventenne della Croce Rossa spagnola. La giovane donna ha messo in pratica il primo dei principi del nostro Movimento, il più importante. Ma, soprattutto, il primo dei valori che dovrebbe far suo ciascun essere umano. E per questo è finita vittima di una valanga di attacchi sui social dopo che le immagini in cui abbraccia letteralmente la disperazione a Ceuta, sono diventate virali. Più che indignarci, questo dovrebbe farci riflettere. Dovremmo seriamente interrogarci sul perché un gesto di solidarietà umana sia diventato strumento dell'odio insensato.

