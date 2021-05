I partiti non toccano palla e Draghi gioca in Europa. La bussola di Ocone (Di venerdì 21 maggio 2021) Deve essere difficile assai la vita sotto Draghi per i partiti italiani: in pratica non toccano palla. E sono subito rintuzzati se solo provano ad allargarsi, come ieri è accaduto a un incauto Enrico Letta (che in verità dà sempre più l’impressione non solo di non toccare palla ma di essere anche nel pallone). Il segretario Pd ha proposto una sorta di tassa di successione, o patrimoniale, pro giovani, ricevendo la risposta di Draghi, che non si è minimamente scomposto, pochi minuti dopo: “Questo è il momento di dare, non prendere!”. E l’ipotesi è stata ammazzata in culla, come suol dirsi! È chiaro allora che la vera partita Draghi se la gioca non con i partiti ma in Europa, ove deve far valere tutto il peso e ... Leggi su formiche (Di venerdì 21 maggio 2021) Deve essere difficile assai la vita sottoper iitaliani: in pratica non. E sono subito rintuzzati se solo provano ad allargarsi, come ieri è accaduto a un incauto Enrico Letta (che in verità dà sempre più l’impressione non solo di non toccarema di essere anche nel pallone). Il segretario Pd ha proposto una sorta di tassa di successione, o patrimoniale, pro giovani, ricevendo la risposta di, che non si è minimamente scomposto, pochi minuti dopo: “Questo è il momento di dare, non prendere!”. E l’ipotesi è stata ammazzata in culla, come suol dirsi! È chiaro allora che la vera partitase lanon con ima in, ove deve far valere tutto il peso e ...

Advertising

carlosibilia : Finchè la presidenza del Copasir non andrà all’opposizione il @Mov5Stelle non parteciperà alle riunioni. È una ques… - a_padellaro : MONITO TARDIVO DAL COLLE Analisti politici ben più ferrati di noi hanno sviscerato, vagliato, compulsato le parole… - ilriformista : Il Capo dello Stato aveva alzato la voce ricordando ai partiti che non è il momento dei litigi. Ieri ha quindi chie… - SandroBonomi2 : RT @Mosquitas77: Proporre Iussoli, patrimoniali, quando hai un Governo sostenuto da quasi tutti i partiti, che in condizioni normali sarebb… - fabiospes1 : Tasse, la strategia di Draghi. Non saranno i partiti a ridisegnare il fisco. Enrico stai sereno...????… -