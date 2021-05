Guerra tra Israele e Hamas, scatta il cessate il fuoco (Di venerdì 21 maggio 2021) La battaglia di Gerusalemme: razzi sulla città e raid sulla Striscia di Gaza. Si contano i primi morti. Anche bambini tra le vittime. La battaglia di Gerusalemme si è trasformata in una Guerra tra Israele e Hamas. Da Gaza piovono razzi sulle città, Israele procede con raid violenti. A Tel Aviv suonano le sirene di allarme come in tempo di Guerra. Tra il 13 e il 14 maggio Israele ha lanciato l’attacco contro Gaza mettendo mano ai piani per l’invasione. https://it.wikipedia.org/wiki/Israele#/media/File:Flag of Israel.svg20-21 maggio- scatta il cessate il fuoco L’offensiva di Israele è andata avanti fino alle 2 della notte tra il 20 e il maggio quando, complice la mediazione di Joe Biden, è ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 21 maggio 2021) La battaglia di Gerusalemme: razzi sulla città e raid sulla Striscia di Gaza. Si contano i primi morti. Anche bambini tra le vittime. La battaglia di Gerusalemme si è trasformata in unatra. Da Gaza piovono razzi sulle città,procede con raid violenti. A Tel Aviv suonano le sirene di allarme come in tempo di. Tra il 13 e il 14 maggioha lanciato l’attacco contro Gaza mettendo mano ai piani per l’invasione. https://it.wikipedia.org/wiki/#/media/File:Flag of Israel.svg20-21 maggio-ililL’offensiva diè andata avanti fino alle 2 della notte tra il 20 e il maggio quando, complice la mediazione di Joe Biden, è ...

