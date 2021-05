(Di venerdì 21 maggio 2021) (Teleborsa) – Dal prossimo lunedì tutta Italia sarà zona gialla. Dopo i mesi durissimi e faticosi segnati dalle restrizioni necessarie a contenere la diffusione della pandemia, dalla curva dei contagi arrivano finalmente buone notizie con il Governo che ha avviato un percorso graduale di riaperture, sempre sotto il segno della cautela. La bella stagione si avvicina a grandi passi strizzando l’occhio alla voglia di vacanze. Anche in questo caso ilFS Italiane risponde presente potenziando l’offerta rivolta a quanti vogliono evitare traffico e stress per raggiungere le tante località balneari da Nord a Sud dello Stivale, che torna a ripopolarsi. Costa ligure, città d’arte, litorale campano e laziale, riviera adriatica e spiagge del Sud. Sono circa 150 i collegamenti al giorno in più che ilFS Italiane mette a disposizione delle persone ...

Advertising

DividendProfit : Gruppo FS, Trenitalia accende l’estate: aumentano i “treni del mare” - FerrovieInfo : Ecco le ultime posizioni di #lavoro aperte nel #GruppoFS. #Ferrovie #Infoferrovie #Treni #Trains #Trenitalia… -

Ultime Notizie dalla rete : Gruppo Trenitalia

Borsa Italiana

...collegamenti al giorno in più che ilFS Italiane mette a disposizione delle persone che scelgono il treno per i propri spostamenti di svago e turismo. Gradualmente, da inizio maggio......collegamenti al giorno in più che ilFS Italiane mette a disposizione delle persone che scelgono il treno per i propri spostamenti di svago e turismo. Gradualmente, da inizio maggio...(Teleborsa) - Dal prossimo lunedì tutta Italia sarà zona gialla. Dopo i mesi durissimi e faticosi segnati dalle restrizioni necessarie a contenere la diffusione della pandemia, dalla curva dei contagi ...Trenitalia (Gruppo FS Italiane) ha pianificato gradualmente l’inserimento di ulteriori servizi per soddisfare la crescente domanda di trasporto ...