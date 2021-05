Griezmann Juventus, dalla Spagna: il francese possibile erede di CR7 (Di venerdì 21 maggio 2021) Griezmann Juventus – dalla Spagna sono sicuri, se i bianconeri dovessero rinunciare a CR7 avrebbero già identificato il sostituto, si parla infatti dell’attaccante francese del Barcellona Griezmann. Il centravanti sarebbe l’interprete perfetto per il nuovo attacco bianconera. E a far rimbalzare la notizia ci ha pensato anche la prima pagina di ‘Marca’ noto quotidiano sportivo spagnolo. Tutto questo, ovviamente, avverrebbe qualora CR7 decidesse di anticipare il suo addio di un anno dalla naturale scadenza del contratto fissato a giugno 2022. Griezmann Juventus, le ultimissime sul francese L’attaccante spagnolo già in passato fu cercato dalla Juventus e adesso potrebbe, finalmente, ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 21 maggio 2021)sono sicuri, se i bianconeri dovessero rinunciare a CR7 avrebbero già identificato il sostituto, si parla infatti dell’attaccantedel Barcellona. Il centravanti sarebbe l’interprete perfetto per il nuovo attacco bianconera. E a far rimbalzare la notizia ci ha pensato anche la prima pagina di ‘Marca’ noto quotidiano sportivo spagnolo. Tutto questo, ovviamente, avverrebbe qualora CR7 decidesse di anticipare il suo addio di un annonaturale scadenza del contratto fissato a giugno 2022., le ultimissime sulL’attaccante spagnolo già in passato fu cercatoe adesso potrebbe, finalmente, ...

Advertising

_grazy87 : - Donnarumma proposto al Barcellona - Il Barcellona che ha messo in vendita Ter Stegen - Morata piace al Barcellona… - infoitsport : Le aperture spagnole - La Juventus pensa a Griezmann se dovesse partire Cristiano Ronaldo - EuroFootNews1 : Mercato : Griezmann, successeur de Cristiano Ronaldo à la Juventus ? - susydigennaro : RT @napolimagazine: DALLA SPAGNA - Juventus, stuzzica l'ipotesi Griezmann in caso di addio di CR7 - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DALLA SPAGNA - Juventus, stuzzica l'ipotesi Griezmann in caso di addio di CR7 -