Green Pass, raggiunto l'accordo nell'Unione europea: sarà in vigore dal 1° luglio

Green Pass, raggiunto l'accordo nell'Unione europea. In realtà non si chiamerà Green Pass, ma Eu Digital Covid Certificate. Il Parlamento europeo ha raggiunto un accordo con il Consiglio europeo, arrivando a un compromesso sulle questioni che rimanevano aperte, come quella dei costi dei tamponi. Entrerà in vigore dal prossimo 1° luglio 2021 e durerà un anno. Il Parlamento europeo e il Consiglio europeo hanno raggiunto un accordo sul Green Pass. In realtà il Passaporto vaccinale si chiamerà Eu Digital Covid Certificate. C'erano una serie di questione rimaste aperte, come il prezzo dei test Covid e la possibilità che in futuro vengano ...

