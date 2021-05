Fisco | Franco | bene proposta Usa aliquota minima globale al 15%

(Di venerdì 21 maggio 2021) La prospettiva di un accordo per un'intesa in sede Ocse e G20 è concreta. Si vuole raggiungere il patto entro l'estate per poi arrivare alla legge entro l'anno

...crisi per sempre la corsa al ribasso di quelle giurisdizioni che attirano le imprese con un... ha assicurato il ministro dell'economia Daniele. "Sembra proprio che avremo un accordo in ...In una nota diffusa dal Mef, Danieleha inoltre spiegato che: "Le discussioni tecniche presso l'Ocse stanno procedendo bene e la prospettiva di raggiungere una soluzione globale e basata sul ...Per la prima volta gli Usa quantificano formalmente la loro proposta: le imprese dovranno pagare il 15% minimo al fisco in tutti i Paesi Ocse, rivoluzione che metterebbe in crisi per sempre la corsa a ...Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, ha accolto con favore la proposta avanzata dal Tesoro degli Stati Uniti per ...