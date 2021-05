Fiorello si mette a nudo | dal successo al consumo di droga | La confessione

Leggi su kronic

(Di venerdì 21 maggio 2021) Lo showman catanese ha parlato del periodo in cui ha svoltato, affermando che per lui ilè arrivato in brevissimo tempo(Instagram)è quello che si può definire un artista a 360 gradi. È sufficiente la sua presenza su un palcoscenico per cambiare le sorti dello spettacolo, grazie alla sua strabiliante bravura in qualità di intrattenitore. A differenza di molti altri suoi colleghi infatti, lui è in grado di improvvisare letteralmente, così come ha fatto nel suo unico provino della carriera. La vicenda risale appunto ai suoi esordi, quando fu convocato da Pippo Baudo in persona, il quale cercava una figura comica all’interno dei suoi show. In quell’occasione il simpaticissimonon si era preparato nulla. Insieme ad egli c’erano molti altri artisti in erba, i quali però ...