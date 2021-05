Elodie truffata | duro sfogo sui social | “Siete capaci di rompere il…”

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 21 maggio 2021) Nelle ultime oresi è lasciata andare a unsui propri. La cantante, che infuocato il Festival di Sanremo 2021 in veste di co-conduttrice di serata grazie ai suoi look iconici, ha caricato alcune Instagram Stories. Ritornata da poco da lavoro, in un momento di relax, ha infatti raccontato della truffa … L'articolo proviene da Velvet Gossip.