Denise Pipitone, del test del Dna sulla ragazza di Scalea: è arrivato il risultato (Di venerdì 21 maggio 2021) Denisa, la ragazza di origini rom di Scalea, non è Denise Pipitone. Qualche minuto fa, nel corso della trasmissione di Canale 5, è stato svelato l’esito della prova. Il Dna della ragazza, nata in Romania e giunta in Italia all’età di sette anni, non corrisponde a quello dalla bimba scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo. Nel L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 21 maggio 2021) Denisa, ladi origini rom di, non è. Qualche minuto fa, nel corso della trasmissione di Canale 5, è stato svelato l’esito della prova. Il Dna della, nata in Romania e giunta in Italia all’età di sette anni, non corrisponde a quello dalla bimba scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo. Nel L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

vitaindiretta : ++#DenisePipitone, accertamenti su un'automobile abbandonata++ Rivedi tutti gli aggiornamenti in diretta della nost… - ONadde : oggi in 20 minuti a @pomeriggio5 - lady D è stata uccisa - gli ufo esistono - Denise Pipitone - il tizio sepolto i… - calamityxzm : è in tendenza denise pipitone delìa - agnesestraw : RT @Corriere: Denise Pipitone, dopo il caso Olesya due mesi di sospetti e segnalazioni | Cosa sta succedendo - m4rika1 : RT @LaGrevia: Ultimamente ossessionata dalla storia di Denise Pipitone e penso: - senza quella baracconata russa non avrebbero riaperto il… -