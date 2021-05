Covid 19 Italia tutta gialla, alcune Regioni candidate al bianco (Di sabato 22 maggio 2021) Italia tutta gialla, con Regioni come la Lombardia che a breve potrebbero passare in zona bianca. L'Rt nazionale arriva a 0,78 e scende ancora più in giù rispetto allo 0,86 della scorsa settimana. Non ci sono Regioni sopra la soglia critica per le terapie intensive: il tasso di occupazione di esse scende al 19%. Si osserva una ulteriore diminuzione nel numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (13.565). La percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti è in aumento (41,9%). Stabile la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (38,1%).Infine, il 19,9% è stato diagnosticato attraverso attività di screening. Resta l'incognita delle varianti, quella inglese in particolare, e altre che possono eludere parzialmente la risposta ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 22 maggio 2021), concome la Lombardia che a breve potrebbero passare in zona bianca. L'Rt nazionale arriva a 0,78 e scende ancora più in giù rispetto allo 0,86 della scorsa settimana. Non ci sonosopra la soglia critica per le terapie intensive: il tasso di occupazione di esse scende al 19%. Si osserva una ulteriore diminuzione nel numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (13.565). La percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti è in aumento (41,9%). Stabile la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (38,1%).Infine, il 19,9% è stato diagnosticato attraverso attività di screening. Resta l'incognita delle varianti, quella inglese in particolare, e altre che possono eludere parzialmente la risposta ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Farsa dei corridoi umanitari. L'Italia non è la terra promessa A una simile affermazione c'è da domandarsi in quale Italia vivano, in quale mondo parallelo, i soci della Comunità e delle altre associazioni che la affiancano. Nel 2020 a causa della crisi Covid ...

Valle d'Aosta zona gialla da lunedì 24 maggio: le riaperture ... come il resto d'Italia, con nuove regole per i ristoranti a partire da venerdì. La presidenza della Regione ha informato che, sulla base dei dati relativi al contagio Covid - 19 sul territorio ...

Covid Italia, Rezza: "Dati parlano chiaro, contagi in deciso calo" Adnkronos Nuova Alitalia, il decollo slitta dopo l’estate: mercoledì l’ultima proposta del governo a Bruxelles Riprendono i contatti tra il governo italiano e la Commissione europea. Per ITA avvio in due tempi. Il caso dei 100 milioni di prestito ad Alitalia non comunicati all’Europa ...

COVID-19, DE LUCA: NESSUN RILASSAMENTO E MISURE NAZIONALI UNITARIE "Le decisioni del Governo sulla divisione in zone epidemiologiche dell’Italia hanno creato problemi del tutto prevedibili. Rimango convinto della necessità di misure nazionali unitarie, anche più rigo ...

