Covid-19 diventerà un comune malanno di stagione?

Leggi su webmagazine24

(Di venerdì 21 maggio 2021) Entro il prossimo decennio, il nuovo coronavirus responsabile del-19 potrebbe diventare poco più che un fastidio. Causerà nient’altro chetosse e raffreddore. Questo possibile futuro risulta previsto da modelli matematici che incorporano le lezioni apprese dall’attuale pandemia su come cambia l’immunità del nostro corpo nel tempo. Gli Scienziati dell’Università dello Utah hanno condotto L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Milioni di test sugli anticorpi contro il Coronavirus Lesioni polmonari scoperte nei morti da Coronavirus Danni ai polmoni per il Coronavirus dopo settimane Vaccinoa beneficio dell’umanità: le speranze nella scienza Vaccinoautorizzato in America: useranno quello di Pfizer e BioNTech ...