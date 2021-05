Concorso ordinario, cambia il programma: nella prova scritta aggiunta informatica e inglese. Quale il livello richiesto? (Di venerdì 21 maggio 2021) Concorsi ordinari: il must nei prossimi anni sarà "procedure semplificate": niente preselettiva, solo prova scritta e prova orale. Seguirà la valutazione dei titoli e la graduatoria. Chi sarà bravo sarà assunto, chi non supererà la prova non potrà più ritentare per la stessa classe di Concorso. Ecco cosa prevede l'art. 59 del Decreto Sostegni bis, licenziato dal Consiglio dei Ministri il 20 maggio e tra qualche giorno avviato all'iter parlamentare per le eventuali modifiche. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 21 maggio 2021) Concorsi ordinari: il must nei prossimi anni sarà "procedure semplificate": niente preselettiva, soloorale. Seguirà la valutazione dei titoli e la graduatoria. Chi sarà bravo sarà assunto, chi non supererà lanon potrà più ritentare per la stessa classe di. Ecco cosa prevede l'art. 59 del Decreto Sostegni bis, licenziato dal Consiglio dei Ministri il 20 maggio e tra qualche giorno avviato all'iter parlamentare per le eventuali modifiche. L'articolo .

