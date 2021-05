Con Radio Parenti il teatro allarga la scena e si fa ascolto (Di venerdì 21 maggio 2021) Raccogliere le voci del passato, inventare nuove iniziative, giocare con i Radiodrammi. È, in poche parole, Radio Parenti. Il nuovo progetto del teatro Parenti che, nel risveglio post-Covid, sbarca sul web, apre i suoi archivi (ricchissimi) e invade l’etere con un’offerta «libera e capricciosa», spiega la direttrice del teatro Andrée Ruth Shammah nella conferenza stampa di presentazione. L’emittente «viaggia con la voce, è la parola che evoca, che accende la fantasia, che invita all’ascolto. Il teatro è più forte della pandemia e la Radio è amica del teatro, non lo sostituisce ma ne amplifica la prospettiva». Si parte sabato 22 maggio 2021 alle ore 18.00 sulla piattaforma digitale del Franco Parenti ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 21 maggio 2021) Raccogliere le voci del passato, inventare nuove iniziative, giocare con idrammi. È, in poche parole,. Il nuovo progetto delche, nel risveglio post-Covid, sbarca sul web, apre i suoi archivi (ricchissimi) e invade l’etere con un’offerta «libera e capricciosa», spiega la direttrice delAndrée Ruth Shammah nella conferenza stampa di presentazione. L’emittente «viaggia con la voce, è la parola che evoca, che accende la fantasia, che invita all’. Ilè più forte della pandemia e laè amica del, non lo sostituisce ma ne amplifica la prospettiva». Si parte sabato 22 maggio 2021 alle ore 18.00 sulla piattaforma digitale del Franco...

