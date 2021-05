Chiara Ferragni esce in ciabatte Ma costano un occhio della testa | il prezzo

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 21 maggio 2021) Non si può dire niente,da oltre 10 anni è un chiaro esempio di stile e innovazione. Negli ultimi anni è riuscita a far piacere ai suoi seguaci accessori e capi di ogni sorta, dalle mollettine fermacapelli in auge nei modaioli ’90 alle minigonne in vinile intrecciate sui fianchi, rigorosamente da indossare senza intimo. Ma non solo input per veri e propri fashonisti, anche un marchio tutto suo che droppa collezioni quasi in continuazione. Sul sito di theblondesalad.com si può trovare la qualunque, certo è che trovandoci in prossimitàbellissima stagione, si fanno largo stumi, infradito eper il mare. Parlando proprio di, ecco la notizia.fa tendenza, in questo caso però in tantissimi sperano di no. È il caso ...