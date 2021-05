Chianti, esplosione in una casa, ritrovato il corpo della donna: 3 morti (Di venerdì 21 maggio 2021) Tragico il bilancio dell’esplosione che ha polverizzato un appartamento di una palazzina a Greve di Chianti: 3 morti (Screenshot video)Drammatico il bilancio dell’esplosione avvenuta ieri nel Borgo di Dudda, frazione del comune di Greve in Chianti, in provincia di Firenze. Le vittime sono una coppia di 59 anni e un 64enne, ex marito di lei. Solo dopo aver lavorato tutta la notte con le fotoelettriche i vigili del fuoco sono riusciti a recuperare anche il corpo della donna. L’esplosione sembra sia stata causata da una fuga di gas: infatti, alcuni vicini avrebbero segnalato il forte odore di gas provenire dall’immobile. LEGGI ANCHE –> Svolta nella scomparsa di Khrystyna Novak: trovato il cadavere I tre, residenti a ... Leggi su ck12 (Di venerdì 21 maggio 2021) Tragico il bilancio dell’che ha polverizzato un appartamento di una palazzina a Greve di: 3(Screenshot video)Drammatico il bilancio dell’avvenuta ieri nel Borgo di Dudda, frazione del comune di Greve in, in provincia di Firenze. Le vittime sono una coppia di 59 anni e un 64enne, ex marito di lei. Solo dopo aver lavorato tutta la notte con le fotoelettriche i vigili del fuoco sono riusciti a recuperare anche il. L’sembra sia stata causata da una fuga di gas: infatti, alcuni vicini avrebbero segnalato il forte odore di gas provenire dall’immobile. LEGGI ANCHE –> Svolta nella scomparsa di Khrystyna Novak: trovato il cadavere I tre, residenti a ...

Advertising

tusciaweb : Esplosione in un’abitazione nel Chianti, tre morti Firenze - Esplosione in un’abitazione nel borgo di Dudda, nel C… - MarzulloRoberto : RT @qn_lanazione: +++ AGGIORNAMENTO +++ Trovato anche il corpo della terza vittima dell'esplosione di Greve in Chianti - controradio : Esplosione nel Chianti: recuperato corpo terza vittima - - rep_firenze : Esplosione a Greve in Chianti, crolla una casa: tre morti, trovata anche la terza vittima [aggiornamento delle 08:2… - Toscanaoggi : #Esplosione #GreveinChianti, crollata una casa: tre morti, trovata anche la terza vittima -