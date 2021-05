Cessate il fuoco Israele-Gaza: la tregua regge (Di venerdì 21 maggio 2021) Giovedì sera Israele e Hamas hanno annunciato di avere raggiunto un accordo per un Cessate il fuoco dopo 11 giorni di conflitto durante i quali sono stati uccisi 232 palestinesi e 12 israeliani. Il Cessate il fuoco Israele-Gaza, che è stato mediato dall’Egitto, è entrato in vigore questa notte alle 2 ore locale e per il momento sembra Leggi su periodicodaily (Di venerdì 21 maggio 2021) Giovedì serae Hamas hanno annunciato di avere raggiunto un accordo per unildopo 11 giorni di conflitto durante i quali sono stati uccisi 232 palestinesi e 12 israeliani. Ilil, che è stato mediato dall’Egitto, è entrato in vigore questa notte alle 2 ore locale e per il momento sembra

Agenzia_Ansa : FLASH l Israele approva il cessate fuoco a Gaza - ilpost : Israele e Hamas si sono accordati per un cessate il fuoco - rubio_chef : Come potete gioire per il cessate il fuoco? Non è che si fermeranno le espansioni degli insediamenti, i rastrellame… - PornoNoblogs : Israele attacca di nuovo i palestinesi lanciando gas lacrimogeni e granate stordenti in una moschea durante le preg… - RadioRadicale : RT @fscodeleo: Israele-Hamas: Cessate il fuoco - Il #GlobalHealthSummit del @g20org Ne parliamo questa sera a @RadioRadicale dalle 19.30… -