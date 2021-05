Brumotti aggredito pure da una bambina: schiaffi e bottigliate. Striscia, orrore senza precedenti a Crotone | Video (Di venerdì 21 maggio 2021) Dopo gli spacciatori africani a Milano, gli uomini e le donne della 'ndrangheta: a Striscia la notizia l'inviato in bici Vittorio Brumotti rischia ancora l'osso del collo e le sue evoluzioni su due ruote (più spesso, una sola) purtroppo non c'entrano. Brumotti è volato a Crotone, per parlare con il pentito Luigi Bonaventura, tra i più preziosi collaboratori di giustizia in circolazione, e imbeccato dall'ex affiliato alle 'ndrine riesce a entrare direttamente nel cuore della "centrale di spaccio a cielo aperto", tra i vicoli della città calabrese. Con la telecamera nascosta riesce a comprare per due giorni consecutivi le sue dosi di cocaina, facendo lo slalom tra bambini-vedette, pusher nascosti dalle persiane delle finestre e boss che osservano chi entra nel loro territorio. Il giorno dopo, forte delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Dopo gli spacciatori africani a Milano, gli uomini e le donne della 'ndrangheta: ala notizia l'inviato in bici Vittoriorischia ancora l'osso del collo e le sue evoluzioni su due ruote (più spesso, una sola) purtroppo non c'entrano.è volato a, per parlare con il pentito Luigi Bonaventura, tra i più preziosi collaboratori di giustizia in circolazione, e imbeccato dall'ex affiliato alle 'ndrine riesce a entrare direttamente nel cuore della "centrale di spaccio a cielo aperto", tra i vicoli della città calabrese. Con la telecamera nascosta riesce a comprare per due giorni consecutivi le sue dosi di cocaina, facendo lo slalom tra bambini-vedette, pusher nascosti dalle persiane delle finestre e boss che osservano chi entra nel loro territorio. Il giorno dopo, forte delle ...

