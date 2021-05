Alma Salerno, il sogno Final Eight dell’Under 19 s’interrompe ad Ariccia (Di venerdì 21 maggio 2021) Salerno – L’Alma Salerno esce a testa alta da Ariccia. I laziali volano alle Final Eight superando i granatini con il minimo scarto e accedono al prossimo turno. Il quattro a tre con cui va in archivio la sfida lascia l’amaro in bocca agli uomoni di De Riggi che non hanno affatto demeritato e che, nel Finale, vanno più volte vicini al pareggio. PRIMO TEMPO – Il primo acuto della gara è di marca granata: Giaquinto al 5’ serve Malamisura: l’undici lascia partire un diagonale teso che s’insacca alle spalle del portiere. Neanche il tempo d’esultare che l’Ariccia torna in partita: errore di Guariglia che controlla male la palla su un traversone rasoterra proveniente dall’out mancino. Il portierone granata si rifà poco dopo con un intervento prodigioso sul ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 21 maggio 2021)– L’esce a testa alta da. I laziali volano allesuperando i granatini con il minimo scarto e accedono al prossimo turno. Il quattro a tre con cui va in archivio la sfida lascia l’amaro in bocca agli uomoni di De Riggi che non hanno affatto demeritato e che, nele, vanno più volte vicini al pareggio. PRIMO TEMPO – Il primo acuto della gara è di marca granata: Giaquinto al 5’ serve Malamisura: l’undici lascia partire un diagonale teso che s’insacca alle spalle del portiere. Neanche il tempo d’esultare che l’torna in partita: errore di Guariglia che controlla male la palla su un traversone rasoterra proveniente dall’out mancino. Il portierone granata si rifà poco dopo con un intervento prodigioso sul ...

Advertising

salernonotizie : Calcio a 5: termina ad Ariccia il cammino in Coppa dell’U19 Alma Salerno - ottopagine : Alma Salerno, l'under 19 lascia Ariccia tra i rimpianti #Salerno - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - Alma Salerno ko di misura ad Ariccia: Malamisura, Galluccio e Melillo non bastano. La Cioli… - ottopagine : Alma Salerno, trasferta ad Ariccia per l’under 19 #Salerno - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - L'Alma Salerno vuole continuare a stupire: c'è l'ostacolo Cioli Ariccia verso i quarti di Co… -

Ultime Notizie dalla rete : Alma Salerno Calcio a 5: termina ad Ariccia il cammino in Coppa dell'U19 Alma Salerno L'Alma Salerno esce a testa alta da Ariccia. I laziali volano alle Final Eight superando i granatini con il minimo scarto e accedono al prossimo turno. Il quattro a tre con cui va in archivio la sfida ...

Alma Salerno, l'under 19 lascia Ariccia tra i rimpianti Salerno . L'Alma Salerno esce a testa alta da Ariccia. I laziali volano alle Final Eight superando i granatini con il minimo scarto e accedono al prossimo turno. Il quattro a tre con cui va in archivio la sfida ...

Alma Salerno, l'under 19 lascia Ariccia tra i rimpianti Ottopagine Calcio a 5: termina ad Ariccia il cammino in Coppa dell’U19 Alma Salerno Stampa L’Alma Salerno esce a testa alta da Ariccia. I laziali volano alle Final Eight superando i granatini con il minimo scarto e accedono al prossimo turno. Il quattro a tre con cui va in archivio l ...

Coppa Italia U19: Orange, Arzignano, Corinaldo, Cioli e Regalbuto in Final Eight Dopo i successi di L84 e History Roma 3Z, il quadro delle qualificate alla Final Eight della Coppa Italia Under 19 si arricchisce di altre cinque formazioni. Mercoledì 19, la prima a festeggiare è il ...

L'esce a testa alta da Ariccia. I laziali volano alle Final Eight superando i granatini con il minimo scarto e accedono al prossimo turno. Il quattro a tre con cui va in archivio la sfida .... L'esce a testa alta da Ariccia. I laziali volano alle Final Eight superando i granatini con il minimo scarto e accedono al prossimo turno. Il quattro a tre con cui va in archivio la sfida ...Stampa L’Alma Salerno esce a testa alta da Ariccia. I laziali volano alle Final Eight superando i granatini con il minimo scarto e accedono al prossimo turno. Il quattro a tre con cui va in archivio l ...Dopo i successi di L84 e History Roma 3Z, il quadro delle qualificate alla Final Eight della Coppa Italia Under 19 si arricchisce di altre cinque formazioni. Mercoledì 19, la prima a festeggiare è il ...