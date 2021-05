WTA Parma 2021, Sara Errani deve arrendersi a Sloane Stephens. Azzurra ko in due set (Di giovedì 20 maggio 2021) Sara Errani deve alzare bandiera bianca al cospetto di Sloane Stephens. Niente da fare per l’Azzurra (n.108 del ranking) impegnata nei quarti di finale del torneo WTA di Parma 2021. Sarita, infatti, è stata sconfitta dalla tennista americana per 6-3 6-0 in un match durato 1 ora e 26 minuti. Dopo aver lottato nel primo parziale, l’Azzurra è stata letteralmente investita dai colpi potenti della statunitense, dominante nel secondo parziale. Nel primo set la partenza è ad handicap per la nostra portacolori: Stephens concede solo un quindici in apertura e comanda lo operazioni sul 2-0. La n. 108 del mondo, però, ha il merito di rispondere quasi subito al pressing dell’avversaria, cogliendo il controbreak nel quarto ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021)alzare bandiera bianca al cospetto di. Niente da fare per l’(n.108 del ranking) impegnata nei quarti di finale del torneo WTA di. Sarita, infatti, è stata sconfitta dalla tennista americana per 6-3 6-0 in un match durato 1 ora e 26 minuti. Dopo aver lottato nel primo parziale, l’è stata letteralmente investita dai colpi potenti della statunitense, dominante nel secondo parziale. Nel primo set la partenza è ad handicap per la nostra portacolori:concede solo un quindici in apertura e comanda lo operazioni sul 2-0. La n. 108 del mondo, però, ha il merito di rispondere quasi subito al pressing dell’avversaria, cogliendo il controbreak nel quarto ...

WTA : Quarterfinal Day in Parma ???? ???? Siniakova vs. Garcia ???? ???? Errani vs. Stephens ???? ???? Gauff vs. Anisimova ???? ???? Wan… - TENIPOcom : WTA 250 Parma - Clay (Quarterfinal) Sloane Stephens (USA) def. Sara Errani (ITA) 6:3 6:0 - TENIPOcom : WTA 250 Parma - Clay (Quarterfinal) Katerina Siniakova (CZE) def. Caroline Garcia (FRA) 7:5 6:1 - TENIPOcom : WTA 250 Parma - Clay (Quarterfinal) M. Doi/S. Hsieh (JPN/TPE) def. E. Lechemia/I. Neel (FRA/USA) 6:3 7:5 - gurutennistips : WTA Parma Anisimova to beat Gauff @2.00 -

Emilia Romagna Open: Errani e Martic ai quarti di finale Sara Errani approda ai quarti di finale dell'Emilia - Romagna Open. Nel match di secondo turno del WTA 250 di Parma organizzato da MEF Tennis Events, la bolognese ha eliminato la spagnola Sara Sorribes Tormo, costretta al ritiro per crampi sul punteggio di 4 - 6 7 - 5 2 - 2. Le riflessioni di Sara ...

La caduta degli Dei Williams e Federer ko PARMA. È già finita l’avventura di Serena Williams nell’Emilia Romagna Open, torneo Wta 250 con montepremi di 235.238 dollari in corso sui campi in terra battuta del Tennis Club Parma. La 39enne campi ...

