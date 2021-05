Uomini e Donne, terribile spavento per l’ex tronista: brividi (Di giovedì 20 maggio 2021) terribile spavento per l’ex tronista di Uomini e Donne che in preda al panico aveva temuto il peggio. Nelle ore scorse, l’ex tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni, ha informato i suoi followers su Instagram di aver vissuto un grosso spavento. Mentre era passeggera di un volo diretto per Milano, ha visto guastarsi il velivolo proprio L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 20 maggio 2021)perdiche in preda al panico aveva temuto il peggio. Nelle ore scorse,di, Sophie Codegoni, ha informato i suoi followers su Instagram di aver vissuto un grosso. Mentre era passeggera di un volo diretto per Milano, ha visto guastarsi il velivolo proprio L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

graziano_delrio : C’era uno stato di necessità evidente: salvare vite umane. Non lo dice più solo la nostra solidarietà alle vicende… - nzingaretti : Legge per la #ParitàSalariale tra donne e uomini approvata! Nel Lazio 7,6 milioni per misure di empowerment femmini… - gualtierieurope : Un’ottima notizia l’approvazione in Consiglio @RegioneLazio di una legge che favorisce la #paritàsalariale tra uomi… - Fabio77976584 : Solo le donne sono in grado di amare due uomini contemporaneamente...il marito e l'amante. Cit.?? - more_worlds : RT @RadioSavana: Clandestini africani si sollazzano su lussuosa nave quarantena pagata dagli italiani. Sono tutti uomini, non vediamo anzia… -