Super Bomberman R Online sta per arrivare e Solid Snake di Metal Gear Solid rivivrà in una skin cosmetica

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 20 maggio 2021) L'esclusiva di Google Stadia,, terminerà nel giro di pochi giorni. Konami ha confermato la data in cui il Battle Royale della saga sarà disponibile per PS4, Nintendo Switch e PC tramite Steam, con il 27 maggio quale giorno scelto per la pubblicazione. Tuttavia, chi preferisce giocarci sulla propria Xbox One non avrà altra scelta che essere più paziente e attendere più tardi, dato che non c'è ancora una data precisa. In ogni caso, arriverà sotto forma di free-to-play in modo che chiunque possa unirsi a queste enormi battaglie da 64 giocatori sin dal primo giorno. Inoltre, la prossima settimana verrà introdotta una grande novità in tutte le versioni, compresa Stadia, ovvero i Battle Pass. Ognuno di loro durerà tre mesi e includerà nuovi oggetti, oggetti cosmetici e un personaggio che si aggiungerà a tutti gli ...