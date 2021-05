Su Rtl 102 5 un’intervista in diretta con i Duran Duran | ecco quando

(Di giovedì 20 maggio 2021) MILANO – Domani pomeriggio, a partire dalle 16.20, Rtl 102.5 presenteràincon i: la radiovisione più ascoltata in Italia si collegherà con le leggende del pop, pluripremiate e acclamate a livello internazionale, inin radiovisione dall’Inghilterra. Iparleranno del loro nuovo album ‘Future Past’, che verrà pubblicato il prossimo 22 ottobre e che vanta tra i produttori Erol Alkan, Giorgio Moroder e Mark Ronson. L’album è anticipato dal primo singolo ‘Invisible’, disponibile dal 18 maggio sulle piattaforme digitali e da venerdì 21 in tutte le radio. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rtl 102

RTL 102.5

... dopo il soddisfacente percorso ad Amici 20 che lo ha visto arrivare fino alla finale, ha debuttato in radio parlando ai microfoni di.5 e, alla domanda della speaker Alessandra Zacchino che ...Federico Sboarina e Lucia Borgonzoni ospiti in diretta su.5: "Il 31 agosto all'Arena con il Power Hits Estate puntiamo a fare un fantastico evento sold out e covid free". Il sindaco di Verona Federico Sboarina e il sottosegretario alla cultura Lucia ...Sangiovanni, debutto radiofonico dopo Amici 20: “È incredibile” Il giovane cantante diciottenne Sangiovanni, dopo il soddisfacente percorso ad Amici 20 ...Il giovanissimo Sangiovanni, secondo classificato nell’edizione di ‘Amici’ e vincitore del premio delle radio, è stato ospite questo pomeriggio in diretta su RTL 102.5 per presentare il suo primo EP u ...