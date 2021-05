SBK Aragon | tre staccate Hard per Brembo

Motorsport_IT : #WSBK | SBK: #Ducati, si riparte da Aragon con grandi ambizioni - CHRISTIANCESTA2 : RT @gponedotcom: Aragon: Rinaldi contro se stesso e il suo passato alla prima da ufficiale: Al Motorland il debutto di Michael con Aruba: “… - gponedotcom : Superbike: la carica dei 23 sulla griglia di Aragon: Piloti e moto schierate: ecco gli scatti di rito della vigilia… - corsedimoto : SUPERBIKE - Chaz #Davies domani inizia la nuova avventura da 'satellite' con Go Eleven come terza punta #Ducati. N… - Green32228984 : RT @gponedotcom: Aragon: Rinaldi contro se stesso e il suo passato alla prima da ufficiale: Al Motorland il debutto di Michael con Aruba: “… -

Ultime Notizie dalla rete : SBK Aragon

Brembo svela alcuni dati, inerenti alle frenate che laaffronterà nel round di Aragòn, il primo della stagione 2021. L'azienda lombarda considera il Motorland nei pressi di Alcaniz quale circuito dalle staccate vicine al valore "Hard" , cioè, quasi il ...During the CIVround at Misano, the Argentinian demonstrated that he might be a possible outsider and, even if he's not fighting at the front, he can provide important additional feedback about ...L'azienda di impianti frenanti svela i dati relativi al Motorland, sede del primo round iridato, dove andrà in gara la nuova pinza alettata di concezione MotoGP ...ROMA - Jonathan Rea punta quota 100. Il sei volte campione del mondo non si pone limiti e in Spagna può riscrivere un altro capitolo di storia della Superbike. Sarebbe il primo a raggiungere tale trag ...