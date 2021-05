Salma Hayek a Variety: “sono quasi morta di Covid” (Di giovedì 20 maggio 2021) Salma Hayek, in una recente intervista a Variety ha dichiarato di essersi ammalata gravemente di Covid e di aver pensato di essere davvero sul punto di morire, tanto da rifiutare il ricovero in ospedale per potersi spegnere tra le mura di casa. L’attrice ha rivelato che le sue condizioni si erano aggravate in maniera rapida ed inaspettata e per questo messa sotto ossigeno e isolata in una stanza di casa sua per circa sette settimane. L’attrice ha cercato di tenere lontano dai riflettori questa sua battaglia. Le dichiarazioni sono state fatte infatti a guarigione avvenuta. Finalmente adesso è tornata in forma e ha dichiarato di essere tornata anche a lavoro sul set di ben tre film. La vedremo infatti nel film di Ridley Scott “House of Gucci”. Dal 16 Giugno la vedremo nelle sale con il film ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 20 maggio 2021), in una recente intervista aha dichiarato di essersi ammalata gravemente die di aver pensato di essere davvero sul punto di morire, tanto da rifiutare il ricovero in ospedale per potersi spegnere tra le mura di casa. L’attrice ha rivelato che le sue condizioni si erano aggravate in maniera rapida ed inaspettata e per questo messa sotto ossigeno e isolata in una stanza di casa sua per circa sette settimane. L’attrice ha cercato di tenere lontano dai riflettori questa sua battaglia. Le dichiarazionistate fatte infatti a guarigione avvenuta. Finalmente adesso è tornata in forma e ha dichiarato di essere tornata anche a lavoro sul set di ben tre film. La vedremo infatti nel film di Ridley Scott “House of Gucci”. Dal 16 Giugno la vedremo nelle sale con il film ...

