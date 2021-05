Sacchetti di plastica non a norma, ancora un sequestro della Polizia Municipale. (Di giovedì 20 maggio 2021) "Sacchetti fuori legge", proseguono i sequestri da parte della Polizia Locale di Napoli Nuova operazione sul territorio da parte della Polizia Municipale che ha visto in campo gli Agenti del Reparto ... Leggi su gazzettadinapoli (Di giovedì 20 maggio 2021) "fuori legge", proseguono i sequestri da parteLocale di Napoli Nuova operazione sul territorio da parteche ha visto in campo gli Agenti del Reparto ...

Advertising

Ecodallecitta : #Londra raddoppia la tassa sui #sacchetti in #plastica monouso in attesa che alla #Cop26 di #Glasgow si decida il f… - senza_sella : Vi svelo un segreto : le baby carote non crescono in natura. Sono normali carote passate al 'tornio' ed impacchetta… - TuttoQuaNews : RT @qnazionale: Napoli, sequestrate 8 tonnellate di sacchetti di plastica fuori legge - qnazionale : Napoli, sequestrate 8 tonnellate di sacchetti di plastica fuori legge - FURUlCHl : @murasakirefrain il vestito di sacchetti di plastica confezionato dalle nutrie ?? -