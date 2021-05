Roma, smantellato ‘drive-in’ della droga a Boccea: ecco come si vendeva la cocaina (Di giovedì 20 maggio 2021) E’ stato smantellato, nel quartiere Boccea, un vero e proprio drive-in della droga, con la consegna direttamente in auto o sullo scooter così da ridurre i tempi e non destare alcun tipo di sospetto. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare con la quale il G.I.P. del locale Tribunale, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia capitolina, ha disposto la custodia in carcere per 3 persone e la misura degli arresti domiciliari per una quarta, tutte indagate, a vario titolo, per l’ipotesi di reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Le indagini Le investigazioni, svolte dal G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, hanno riguardato l’operatività ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 20 maggio 2021) E’ stato, nel quartiere, un vero e proprio drive-in, con la consegna direttamente in auto o sullo scooter così da ridurre i tempi e non destare alcun tipo di sospetto. I militari del Comando ProvincialeGuardia di Finanza dihanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare con la quale il G.I.P. del locale Tribunale, su richiestaDirezione Distrettuale Antimafia capitolina, ha disposto la custodia in carcere per 3 persone e la misura degli arresti domiciliari per una quarta, tutte indagate, a vario titolo, per l’ipotesi di reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Le indagini Le investigazioni, svolte dal G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, hanno riguardato l’operatività ...

