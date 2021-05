Rolex Capri Sailing Week 2021, riparte la stagione della vela (Di giovedì 20 maggio 2021) Non era detto fino all’ultimo momento che si sarebbe riusciti a dare il via a questa attesissima Rolex Capri Sailing Week 2021. Ma la morsa della pandemia si è allentata, Capri è diventata Covid free, l’ultimo Dpcm ha allargato le maglie e gli organizzatori si sono impegnati a garantire la massima sicurezza. Si è così aperta la nuova stagione di vela, che vede Rolex impegnata, come fa da ormai oltre sessant’anni, a supportare una serie di celeberrime regate. Leggi su vanityfair (Di giovedì 20 maggio 2021) Non era detto fino all’ultimo momento che si sarebbe riusciti a dare il via a questa attesissima Rolex Capri Sailing Week 2021. Ma la morsa della pandemia si è allentata, Capri è diventata Covid free, l’ultimo Dpcm ha allargato le maglie e gli organizzatori si sono impegnati a garantire la massima sicurezza. Si è così aperta la nuova stagione di vela, che vede Rolex impegnata, come fa da ormai oltre sessant’anni, a supportare una serie di celeberrime regate.

Advertising

PressMareItalia : È iniziato oggi il primo giorno di #regate sulle boe per la #flotta dell’#Europeo #ORC, in acqua da questa mattina,… - GQitalia : In occasione della Capri Sailing Week, ecco le due (meravigliose) linee della casa della corona dedicate a skipper… - CordelGiorno : ECCO COME SI ATTRAE IL VERO TURISMO ATTRAVERSO LA VELA: ARRIVA LA ROLEX CAPRI SAILING WEEK 2021 -