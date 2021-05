Rinnovo esecutivo Beuc | confermata rappresentanza Altroconsumo

(Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos) – Il, Organizzazione Europea che riunisce 45 associazioni indipendenti di consumatori di trentadue Paesi, tra cui, ha annunciato nella giornata di oggi l’elezione del nuovoda parte dell’Assemblea Generale, organo che sarà alla guida dell’organismo per i prossimi quattro anni. Per l’Italia è stata rieletta Luisa Crisigiovanni, Segretario Generale, membro dell’dal 2001 e recentemente nominata tra gli esperti del Consumer Policy Advisory Group della Commissione europea. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

