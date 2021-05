Quando arriva la zona bianca? (Di giovedì 20 maggio 2021) Zona bianca. È questo l’obiettivo delle regioni italiane. Non tutte ci arriveranno nello stesso momento, ma a metà giugno l’Italia potrebbe lasciare il giallo ed essere in prevalenza bianca. Dal ministero della Salute arrivano dati di costante calo dei nuovi casi su 100mila abitanti. Questo dovrebbe portare all’ingresso in zona bianca, quella dell’addio a tutte le prescrizioni, a parte l’obbligo di tenere mascherina e distanziamento. Leggi su vanityfair (Di giovedì 20 maggio 2021) Zona bianca. È questo l’obiettivo delle regioni italiane. Non tutte ci arriveranno nello stesso momento, ma a metà giugno l’Italia potrebbe lasciare il giallo ed essere in prevalenza bianca. Dal ministero della Salute arrivano dati di costante calo dei nuovi casi su 100mila abitanti. Questo dovrebbe portare all’ingresso in zona bianca, quella dell’addio a tutte le prescrizioni, a parte l’obbligo di tenere mascherina e distanziamento.

