Puntata numero 18 dell’Isola dei Famosi | il look di un vip in studio ci ha delusi

(Di giovedì 20 maggio 2021) Mentre Roberto Ciufoli è passato a Playa Imboscadissima, Francesca Lodo, in lacrime, è stata eliminata dopo la nomination lampo contro Beatrice Marchetti. Ina far colpo è stato l’outfit di Ilary Blasi ma come sono stati gli altrinella diciottesimadei? Mentre venerdì 14 maggio Ilary Blasi aveva optato per L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

illicitgilmore : a terra perché sono alla puntata in cui deddy voleva vincere il numero della pauselli insieme alla lezione di piano… - italysmart_ : La puntata numero 47 di #TechMonday è online su #Anchor e sulle migliori piattaforme di #Podcast!… - arabesqueando : legge delle serie tv: se nel numero della puntata c'è un 8, previeni e prendi un appuntamento da uno psichiatra molto competente - zingarella_a : RT @OnceUponATeddy: Puntata numero 500, uno si aspetta matrimoni, eventi, esplosioni, sparatorie, cose, noi abbiamo Peppino che riceve un b… - _Valealizzi_ : RT @OnceUponATeddy: Puntata numero 500, uno si aspetta matrimoni, eventi, esplosioni, sparatorie, cose, noi abbiamo Peppino che riceve un b… -

Ultime Notizie dalla rete : Puntata numero

E ancora, il gioco: in ogniun ospite vip a sorpresa deve indovinare ilesatto di piselli contenuti in un barattolo (riproposizione con variante del gioco cult dei fagioli, lanciato da ...E ancora, il gioco: in ogniun ospite vip a sorpresa deve indovinare ilesatto di piselli contenuti in un barattolo (riproposizione con variante del gioco cult dei fagioli, lanciato da ...Vorrei vedere Andrea Cerioli apparte GF Trono. Akash Kumar inveisce contro Andrea Cerioli. Leggi anche: Isola dei famosi: Akash Kumar spara a zero su Matteo Diamante. Akash non ama non essere riconosc ...