Pesci (Di giovedì 20 maggio 2021) Nel suo prossimo libro The dictionary of obscure sorrows, John Koenig propone di cominciare a usare la parola monachopsis, che lui stesso ha inventato e che definisce così: “La sensazione di essere fuori posto, inadatto all’ambiente circostante... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 20 maggio 2021) Nel suo prossimo libro The dictionary of obscure sorrows, John Koenig propone di cominciare a usare la parola monachopsis, che lui stesso ha inventato e che definisce così: “La sensazione di essere fuori posto, inadatto all’ambiente circostante... Leggi

Advertising

Corriere : Perde la fede nuziale mentre fa il bagno: ritrovata dopo 4 mesi “al collo” di un pesci... - RaiRadio2 : Chi dorme non piglia pesci a differenza di chi ascolta #caterpillaram. Chi ritwitta non abbocca all’amo. Ascolta su… - PieroPelu : La massa delle plastiche in mare ormai supera la massa dei pesci dento il mare. Questa non è più un'emergenza, è un… - Doomcine : @1HombreSnPiedad Peliculon de Scorsese con su duo magico DeNiro-Pesci - bassi_suresh : RT @repubblica: Gedi Watch Il mistero del sarago di gomma. 'Un'alga rende i pesci immangiabili' -