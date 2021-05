Ninjala | 7 milioni di download per il gioco gratis su Nintendo Switch – Notizia – Nintendo SwitchVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Advertising

NintendoHall : Ninjala: il titolo raggiunge i 7 milioni di download complessivi su Nintendo Switch - NintendoHall : Ninjala: il titolo raggiunge i 7 milioni di download complessivi su Nintendo Switch -

Ultime Notizie dalla rete : Ninjala milioni

Multiplayer.it

: raggiunti i 6di download NEWS. Scritto da Alicia Chang 23 Gennaio 2021 alle 11:00 C'è anche un regalo per i giocatori. 0collabora con Puzzle & Dragons per un nuovo evento ...Testi correlati 0: raggiunti i 6di download NEWS. Scritto da Alicia Chang 23 Gennaio 2021 alle 11:00 C'è anche un regalo per i giocatori. 0collabora con Puzzle & Dragons per ...Ninjala prosegue la sua lunga corsa arrivando a 7 milioni di download in tutto il mondo, ottimo risultato per il gioco gratis su Nintendo Switch che festeggia.. Ninjala si conferma essere un ...Come ricordato anche da DualShockers, si tratta del terzo update rilasciato su Nintendo Switch da aprile, un chiaro segnale che la casa di Kyoto continua a lavorare per il futuro della propria console ...