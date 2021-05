Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno Prince's Edition ha una data di uscita su Switch (Di giovedì 20 maggio 2021) Nel mese di aprile l'Entertainment Software Rating Board (conosciuta come ESRB) aveva classificato sul suo sistema una valutazione di "Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno Prince's Edition" per Nintendo Switch. Ora arriva l'ufficialità attraverso un comunicato stampa, con tanto di data di uscita. Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno Prince's Edition, l'acclamato gioco sviluppato da LEVEL-5, con il character design del leggendario Yoshiyuki Momose e le musiche del celebre compositore Joe Hisaishi, arriva su Nintendo Switch il 17 settembre 2021. I giocatori seguiranno la storia di Evan Pettwhisker Tildrum, un bambino che ha perduto il suo trono nel ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 20 maggio 2021) Nel mese di aprile l'Entertainment Software Rating Board (conosciuta come ESRB) aveva classificato sul suo sistema una valutazione di "Ni noII: Ildi un's" per Nintendo. Ora arriva l'ufficialità attraverso un comunicato stampa, con tanto didi. Ni noII: Ildi un's, l'acclamato gioco sviluppato da LEVEL-5, con il character design del leggendario Yoshiyuki Momose e le musiche del celebre compositore Joe Hisaishi, arriva su Nintendoil 17 settembre 2021. I giocatori seguiranno la storia di Evan Pettwhisker Tildrum, un bambino che ha perduto il suo trono nel ...

