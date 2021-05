Musetti-Bedene | ATP Lione | programma | orario | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 maggio 2021) Torna in campo Lorenzo. L’ultima carta azzurra rimasta nell’ATP di, dopo la brutta eliminazione di qualche minuto fa di Jannik Sinner, resta il giovanissimo toscano. Dopo un giorno di riposo, quello odierno, domani l’Illusionista di Carrara se la vedrà nel terzo turno del torneo transalpino con lo sloveno naturalizzato britannico Aljaz. Il match sarà trasmesso in diretta tv su SuperTennis ed in direttasu supertennis.tv. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche uno scambio della partita dell’azzurro. Di seguito ildella sfida di secondo turno tra Lorenzoe Aljaz...