Motorola Edge | smartphone di fascia medio-alta in offerta sul Web con oltre 300 euro di sconto

(Di giovedì 20 maggio 2021)è un interessanteappartenente alladel mercato, oggi ancora più appetibile grazie alle offerte del Web che ne abbassano il prezzo di circa 300. In particolare l’migliore è quella di Amazon, che propone locon unodel 53% che porta il prezzo da 699,99 a 326, con un risparmio di 373. Su Uniil prezzo è solo di poco più elevato, 329, mentrenics propone loa 400, un costo più elevato, ma sempre abbastanza inferiore all’originale. Esteticamente, come ci dice già il nome, il ...

kamzou08 : #Android Motorola Edge+ | Motorola – SMARTPHONES HOT ZONE - andreastoolbox : Motorola Edge Plus: un quasi top a metà prezzo | Libero Tecnologia - asphalt9_phoque : @HFVUnbox Motorola edge pe - Hygbor : @iamexemi Si, ma pure su quelli gli aggiornamenti arrivano col contagocce. Io ho avuto sia uno zenfone 7 (praticame… - smartmikeoffert : ??CHE PREZZO?? Motorola Edge Smartphone 5G, 64MP ?? MINIMO STORICO! ? 326,00€ anziché 699,99€ ?? ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Motorola Edge

Il Fatto Quotidiano

C'è poi anche il, che su Amazon è scontato al 53%: si potrà acquistare uno smartphone del valore di 699.99 euro al prezzo di soli 326 euro.con 6 GB di RAM e Snapdragon ......39 Xiaomi Redmi Note 10 - 128 GB - 169,99 Ciclo - computer GPS Garmin530 - 249,00 Smart ...69 (139,57) Ricariche piumino Swiffer Duster " 84 pezzi - 34,99 (69,98)Moto G5 ...Passare all'offerta Iliad 7,99 euro è semplice, si può attivare sia in portabilità che con una nuova sim. Come si sottoscrivono le promozioni del gestore mobile ...Buonasera , ho riscontato un problema con motorola Edge , nel menu delle reti non mi compare la rete 5G ma solo 4G e 3G , qualcuno mi sa rispondere come mai non compare IL 5g?