Marco Giallini: “Parlo con mia moglie morta quando qualcosa non va” (Di giovedì 20 maggio 2021) Marco Giallini racconta il proprio dolore in un’intervista al Corriere: “Lei era la donna mia e io il suo uomo. Nel mondo, quante ce ne possono stare di persone per te? Una” “Io sto in lockdown da quando è morta Loredana”, ammette Marco Giallini. Sono passati quasi dieci anni dalla scomparsa della moglie, ma l’attore le parla ancora: “quando sto solo e qualcosa non va. Dico: Eh amore mio…”. Giallini ha raccontato la sua sofferenza una intima intervista al Corriere della sera. Queste le sue parole: “Il dolore era troppo. Il pensiero che lei rientri a casa da un momento all’altro dura due anni, poi, capisci che morire è prassi. Non a 40 anni. Non fra le mie braccia, mentre prendiamo le valigie per le vacanze. Ma ... Leggi su zon (Di giovedì 20 maggio 2021)racconta il proprio dolore in un’intervista al Corriere: “Lei era la donna mia e io il suo uomo. Nel mondo, quante ce ne possono stare di persone per te? Una” “Io sto in lockdown daLoredana”, ammette. Sono passati quasi dieci anni dalla scomparsa della, ma l’attore le parla ancora: “sto solo enon va. Dico: Eh amore mio…”.ha raccontato la sua sofferenza una intima intervista al Corriere della sera. Queste le sue parole: “Il dolore era troppo. Il pensiero che lei rientri a casa da un momento all’altro dura due anni, poi, capisci che morire è prassi. Non a 40 anni. Non fra le mie braccia, mentre prendiamo le valigie per le vacanze. Ma ...

Advertising

Corriere : Giallini: «Parlo con mia moglie morta. Sono esploso a 49 anni»» - HuffPostItalia : Marco Giallini: 'Parlo ancora con mia moglie morta. Morire è prassi, ma non a 40 anni. Non fra le mie braccia' - Corriere : Giallini: «Parlo con mia moglie morta. Sono esploso a 49 anni»» - ineedsomesleepK : RT @HuffPostItalia: Marco Giallini: 'Parlo ancora con mia moglie morta. Morire è prassi, ma non a 40 anni. Non fra le mie braccia' https://… - bemyperson_ : RT @GalantoMassimo: Marco Giallini dal Corriere della Sera. -