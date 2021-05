"Ma ti piacciono gli uomini o le donne?". Vergogna di Armando, ci pensa la De Filippi: umiliato in studio (Di giovedì 20 maggio 2021) Altra lite a uomini e donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Lo scontro in studio, nella puntata di giovedì 19 maggio, si accende durante la sfilata delle dame, dove la prima a salire in passerella è stata una stupefacente Gemma Galgani, la quale ha ballato il can can mostrando una coulotte rosa. Gesto per la quale, come sempre, è stata attaccata da Tina Cipollari, che viene però difesa da Nicola Vivarelli, in arte Sirius. E contro Nicola, però, ecco intervenire Armando Incarnato, il cavaliere napoletano convinto del fatto che Sirius dovrebbe essere l'ultimo a parlare dato che, lo scorso anno, fu proprio lui a prendere in giro. Nicola però non ci sta e sbrocca. A quel punto, Incarnato si spende in una brutta insinuazione nei suoi confronti, chiedendogli più volte se è ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Altra lite a, il programma di Maria Dein onda su Canale 5. Lo scontro in, nella puntata di giovedì 19 maggio, si accende durante la sfilata delle dame, dove la prima a salire in passerella è stata una stupefacente Gemma Galgani, la quale ha ballato il can can mostrando una coulotte rosa. Gesto per la quale, come sempre, è stata attaccata da Tina Cipollari, che viene però difesa da Nicola Vivarelli, in arte Sirius. E contro Nicola, però, ecco intervenireIncarnato, il cavaliere napoletano convinto del fatto che Sirius dovrebbe essere l'ultimo a parlare dato che, lo scorso anno, fu proprio lui a prendere in giro. Nicola però non ci sta e sbrocca. A quel punto, Incarnato si spende in una brutta insinuazione nei suoi confronti, chiedendogli più volte se è ...

