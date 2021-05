LIVE F1, GP Monaco 2021 in DIRETTA: risultati e classifiche prove libere (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Preview GP Monaco – Programma odierno in tv e streaming Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del Gran Premio di Monaco 2021, valido come sesto round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Tutto pronto tra le strade del Principato per uno dei weekend di gara più glamour e affascinanti dell’intero calendario iridato. Si profila un nuovo capitolo del duello per il titolo tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, con l’olandese che dovrebbe contare su una Red Bull storicamente molto competitiva sul tracciato monegasco. Il sette volte campione del mondo è però un grande specialista di Montecarlo e proverà ad imporsi anche ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPreview GP– Programma odierno in tv e streaming Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella prima giornata didel Gran Premio di, valido come sesto round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Tutto pronto tra le strade del Principato per uno dei weekend di gara più glamour e affascinanti dell’intero calendario iridato. Si profila un nuovo capitolo del duello per il titolo tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, con l’olandese che dovrebbe contare su una Red Bull storicamente molto competitiva sul tracciato monegasco. Il sette volte campione del mondo è però un grande specialista di Montecarlo erà ad imporsi anche ...

