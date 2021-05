Lazio Torino non finisce più: Immobile vuole querelare Cairo (Di giovedì 20 maggio 2021) Continuano gli strascichi polemici di Torino-Lazio: Ciro Immobile vorrebbe querelare Urbano Cairo per il battibecco nel post partita Continuano le polemiche dopo Torino-Lazio e dopo lo scontro verbale accesissimo ta Ciro Immobile e Urbano Cairo. Dopo una prima tregua che sembrava esserci stata ieri, ora l’attaccante vorrebbe portare il caso in tribunale. Secondo quanto riportato da La Repubblica, Immobile starebbe pensando di querelare Urbano Cairo dopo le parole considerate offensive. Il centravanti però dovrebbe richiedere l’autorizzazione alla FIGC per non violare la clausola compromissoria. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 maggio 2021) Continuano gli strascichi polemici di: CirovorrebbeUrbanoper il battibecco nel post partita Continuano le polemiche dopoe dopo lo scontro verbale accesissimo ta Ciroe Urbano. Dopo una prima tregua che sembrava esserci stata ieri, ora l’attaccante vorrebbe portare il caso in tribunale. Secondo quanto riportato da La Repubblica,starebbe pensando diUrbanodopo le parole considerate offensive. Il centravanti però dovrebbe richiedere l’autorizzazione alla FIGC per non violare la clausola compromissoria. L'articolo proviene da Calcio News 24.

