Indagine FIGC – Tre arbitri sospesi dall’AIA

FIGC, Indagine sui rimborsi: sospesi tre arbitri e quattro assistenti di A La Procura Federale si è subito attivata a seguito di una segnalazione. L'AIA ha rilasciato una nota ufficiale: "Tutti gli associati coinvolti nella vicenda sono stati sospesi dall'attività tecnica in via cautelare." Come riporta il Corriere dello Sport, sono tre gli arbitri della Commissione arbitri Nazionale di Serie A sospesi nell'Indagine delle Procura FIGC. Procura che si è messa a lavoro per presunte alterazioni sui rimborsi spese nel settore arbitrale. La FIGC si è subito attivata a seguito di una segnalazione, in accordo con la presidenza dell'Aia.

