Iezzo: “Gattuso, Napoli ti vuole bene!” (Di giovedì 20 maggio 2021) Iezzo: “Gattuso, la piazza ti vuole bene, ti invito a confrontarti con ADL per andare avanti insieme” Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, allenatore, ha rilasciato un’intervista a NapoliMagazine.Com, durante al quale ha parlato di Fiorentina – Napoli, di Osimhen, degli episodi in Juventus – Inter, di Gattuso e del prossimo decisivo match che gli azzurri giocheranno contro il,Verona. Queste le sue parole: SU FIORENTINA -Napoli “Dopo un inizio timoroso, siccome la posta in palio era alta, ho visto un Napoli concreto, che non ha rischiato nulla. Gli azzurri hanno saputo sfruttare i momenti giusti per segnare e portare a casa il risultato. E’ stato un Napoli piu’ cinico rispetto al passato, e’ un ... Leggi su retecalcio (Di giovedì 20 maggio 2021): “, la piazza tibene, ti invito a confrontarti con ADL per andare avanti insieme” Gennaro, ex portiere del, allenatore, ha rilasciato un’intervista aMagazine.Com, durante al quale ha parlato di Fiorentina –, di Osimhen, degli episodi in Juventus – Inter, die del prossimo decisivo match che gli azzurri giocheranno contro il,Verona. Queste le sue parole: SU FIORENTINA -“Dopo un inizio timoroso, siccome la posta in palio era alta, ho visto unconcreto, che non ha rischiato nulla. Gli azzurri hanno saputo sfruttare i momenti giusti per segnare e portare a casa il risultato. E’ stato unpiu’ cinico rispetto al passato, e’ un ...

Advertising

Enzovit : Iezzo: 'Gattuso, Napoli ti vuole bene!'' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: NM LIVE - Gennaro Iezzo a 'NM': 'Gattuso, la piazza ti vuole bene, ti invito a confrontarti con ADL per andare avanti i… - susydigennaro : RT @napolimagazine: NM LIVE - Gennaro Iezzo a 'NM': 'Gattuso, la piazza ti vuole bene, ti invito a confrontarti con ADL per andare avanti i… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: NM LIVE - Gennaro Iezzo a 'NM': 'Gattuso, la piazza ti vuole bene, ti invito a confrontarti con ADL per andare avanti i… - apetrazzuolo : NM LIVE - Gennaro Iezzo a 'NM': 'Gattuso, la piazza ti vuole bene, ti invito a confrontarti con ADL per andare avan… -