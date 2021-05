Gli arbitri per la trentottesima giornata di Serie A (Di giovedì 20 maggio 2021) L’ Aia ha reso noto 2020/2021 in programma domenica 23 maggio 2021 Quali sono gli arbitri per trentottesima giornata di Serie A? ATALANTA-MILAN h.20.45 Arbitro: Mariani Assistenti: Giallatini-Bindoni Iv uomo: Doveri Var: Aureliano Avar: Tolfo BOLOGNA-JUVENTUS H.20.45 Arbitro: Valeri Assistenti: Preti- Peretti Iv uomo: Fabbri Var: Giacomelli Avar: Di Vuolo CAGLIARI-GENOA sabato 22/5 h. 20.45 Arbitro: Meraviglia Assistenti: Mondin-Vono Iv uomo: Giuia Var: Maresca Avar: Di Iorio CROTONE-FIORENTINA sabato 22/5 h.20.45 Arbitro: Abbattista Assistenti: Mohktar- Trinchieri Iv uomo: Marina Var: Serra Avar: De Meo INTER-UDINESE H.15 Arbitro: Volpi Assistenti: Rossi L. -Perrotti Iv uomo: Amabile Var: Banti Avar: ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 20 maggio 2021) L’ Aia ha reso noto 2020/2021 in programma domenica 23 maggio 2021 Quali sono gliperdiA? ATALANTA-MILAN h.20.45 Arbitro: Mariani Assistenti: Giallatini-Bindoni Iv uomo: Doveri Var: Aureliano Avar: Tolfo BOLOGNA-JUVENTUS H.20.45 Arbitro: Valeri Assistenti: Preti- Peretti Iv uomo: Fabbri Var: Giacomelli Avar: Di Vuolo CAGLIARI-GENOA sabato 22/5 h. 20.45 Arbitro: Meraviglia Assistenti: Mondin-Vono Iv uomo: Giuia Var: Maresca Avar: Di Iorio CROTONE-FIORENTINA sabato 22/5 h.20.45 Arbitro: Abbattista Assistenti: Mohktar- Trinchieri Iv uomo: Marina Var: Serra Avar: De Meo INTER-UDINESE H.15 Arbitro: Volpi Assistenti: Rossi L. -Perrotti Iv uomo: Amabile Var: Banti Avar: ...

