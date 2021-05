Giugliano, nuovo distaccamento per i Vigili del Fuoco in un immobile confiscato alla camorra (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn complesso immobiliare nel Comune di Giugliano (NA) di grandi dimensioni è stato consegnato ai Vigili del Fuoco per darlo loro in uso e rispondere così all’esigenza di ulteriori spazi per potenziare l’operatività sul territorio, anche attraverso la realizzazione di nuovi distaccamenti operativi. Si tratta di un bene che proviene da una confisca alla criminalità organizzata e che ora potrà essere riqualificato per adattarlo ad ospitare funzioni e spazi utili alle attività di presidio e servizio pubblico svolte dai VVFF. Un’operazione quindi che oltre a consentire il recuperare e riutilizzo di un grande contenitore, il compendio conta 33 unità immobiliari con destinazioni commerciali, industriali ed abitative distribuite su 3 livelli per una superficie complessiva di mq. 4.600, rafforza ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn complesso immobiliare nel Comune di(NA) di grandi dimensioni è stato consegnato aidelper darlo loro in uso e rispondere così all’esigenza di ulteriori spazi per potenziare l’operatività sul territorio, anche attraverso la realizzazione di nuovi distaccamenti operativi. Si tratta di un bene che proviene da una confiscacriminalità organizzata e che ora potrà essere riqualificato per adattarlo ad ospitare funzioni e spazi utili alle attività di presidio e servizio pubblico svolte dai VVFF. Un’operazione quindi che oltre a consentire il recuperare e riutilizzo di un grande contenitore, il compendio conta 33 unità immobiliari con destinazioni commerciali, industriali ed abitative distribuite su 3 livelli per una superficie complessiva di mq. 4.600, rafforza ...

