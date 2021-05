Fisco | Nobili Iv | ' assurdo Pd per aumento tasse | risposta Draghi perfetta'

(Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Èpensare come fa il Pd di proporre una nuova tassa in un paese messo in ginocchio dalla pandemia. Altro che tassa di successione. 'Mai pensato: non è il momento di prendere soldi dagli italiani, ma di darli' ladi Mario". Lo scrive su twitter Lucianodi Iv.

... che hanno quasi tutti regolato la propria posizione con la giustizia o con il fisco, avendo poi ... che riguardava, imprenditori e professionisti europei. Restando al sistema PVP, è emerso che ...
... oltre al cordoglio, per uno di loro ci sarà spazio anche per pensieri meno nobili e più materiali. ... Praticamente il fisco si mangia quasi metà del lascito. Nel caso di Filippo circa 4 milioni di ...