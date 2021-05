**Fisco: Cuperlo, ‘Marcucci vs Letta? Non dico sbaglia partito ma certo sbaglia obiettivo’** (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “Sulla tassa di successione l’Italia è nei fatti un paradiso fiscale. Applichiamo l’aliquota più bassa è la franchigia più alta di tutto il continente europeo”. Lo sottolinea Gianni Cuperlo del Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “Sulla tassa di successione l’Italia è nei fatti un paradiso fiscale. Applichiamo l’aliquota più bassa è la franchigia più alta di tutto il continente europeo”. Lo sottolinea Giannidel Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

