Fedez vs. Rai: la guerra continua. Viale Mazzini lo querela e la Vigilanza valuta l'audizione (Di giovedì 20 maggio 2021) Prosegue la guerra tra Rai e Fedez. A Viale Mazzini stanno valutando in queste ore di querelare il rapper e influencer, dopo le polemiche scaturite prima, durante e dopo il Concertone del primo maggio. Martedì prossimo, intanto, la commissione di Vigilanza Rai si riunirà in plenaria per valutare la possibilità di audire Fedez sul caso. Nonché sull'accusa di censura da parte dello stesso Fedez nei confronti della Rai. La commissione bicamerale dovrà decidere se avviare l'aduzione. Infatti, il quesito è procedurale. Secondo il regolamento dell'organismo parlamentare, l'audizione di un soggetto terzo, citato in Commissione, rientra nelle funzioni della bicamerale? I membri dovranno ...

