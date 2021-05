Eva Henger in bikini anticipa l’estate, bellezza esagerata: «Statuaria» (Di giovedì 20 maggio 2021) Eva Henger torna a stupire i followers con uno scatto strepitoso che la mostra con un bikini da urlo. Possibile abbia quasi 50 anni si chiedono i fan? Ed effettivamente la carta di identità dice 48 (l’attrice è nata in Ungheria il 2 novembre del 1972), ma il suo corpo sembra dire altro. Vanta il fisico di una ventenne la splendida Eva Henger, oggi opinionista nei principali salotti tv. leggi anche l’articolo —> Natalia Paragoni paradisiaca su Instagram, l’abito bianco è inesistente: un incanto per gli occhi Eva Henger stende letteralmente i followers con un ritratto estivo da paura. L’attrice ha postato uno scatto che la mostra con addosso un bikini color oro: è fantastica. In primo piano il décolleté generoso, come pure le gambe da sogno. Impossibile resistere a tanta avvenenza: è pazzesca. Coda ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 20 maggio 2021) Evatorna a stupire i followers con uno scatto strepitoso che la mostra con unda urlo. Possibile abbia quasi 50 anni si chiedono i fan? Ed effettivamente la carta di identità dice 48 (l’attrice è nata in Ungheria il 2 novembre del 1972), ma il suo corpo sembra dire altro. Vanta il fisico di una ventenne la splendida Eva, oggi opinionista nei principali salotti tv. leggi anche l’articolo —> Natalia Paragoni paradisiaca su Instagram, l’abito bianco è inesistente: un incanto per gli occhi Evastende letteralmente i followers con un ritratto estivo da paura. L’attrice ha postato uno scatto che la mostra con addosso uncolor oro: è fantastica. In primo piano il décolleté generoso, come pure le gambe da sogno. Impossibile resistere a tanta avvenenza: è pazzesca. Coda ...

